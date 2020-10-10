Генпрокуратура требует от осужденных чиновников вернуться в колонии

Генеральная прокуратура КР требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По данным пресс-службы, в настоящее время в различных судебных органах и следственной группой Военной прокуратуры республики рассматриваются, а также расследуются уголовные дела по обвинению Атамбаева А.Ш., Исакова С.Дж., Ибраимова А.С., Мусакеева Д.С., Ниязова Ф.А., Сагымбаева К., Зилалиева Д.Т., Жээнбекова Р.Б., Мискенбаева М.Д., Баабиева Ф.Ж., Карыпбек уулу Р., Осмоналиева К.А., Сатыбалдиева Ж.Ж., Авазова С.А. и других лиц.

"В отношении отдельных из вышеуказанных лиц судом вынесены соответствующие приговоры с определением мест отбывания наказаний. Однако, вышеуказанные лица, нарушая установленный порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания, воспользовавшись сложившейся ситуацией в ночь с 5 на 6 октября 2020 года, незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказаний.

Обращаем внимание, что побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия, досудебным производством, влекут установленную Уголовным кодексом Кыргызской Республики ответственность", - говорится в сообщении генпрокуратуры.