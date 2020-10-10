Погода
$ 79.52 - 79.83
€ 93.42 - 94.17

Генпрокуратура требует от осужденных чиновников вернуться в колонии

290  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральная прокуратура КР требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По данным пресс-службы, в настоящее время в различных судебных органах и следственной группой Военной прокуратуры республики рассматриваются, а также расследуются уголовные дела по обвинению Атамбаева А.Ш., Исакова С.Дж., Ибраимова А.С., Мусакеева Д.С., Ниязова Ф.А., Сагымбаева К., Зилалиева Д.Т., Жээнбекова Р.Б., Мискенбаева М.Д., Баабиева Ф.Ж., Карыпбек уулу Р., Осмоналиева К.А., Сатыбалдиева Ж.Ж., Авазова С.А. и других лиц.

"В отношении отдельных из вышеуказанных лиц судом вынесены соответствующие приговоры с определением мест отбывания наказаний. Однако, вышеуказанные лица, нарушая установленный порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания, воспользовавшись сложившейся ситуацией в ночь с 5 на 6 октября 2020 года, незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказаний.

Обращаем внимание, что побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия, досудебным производством, влекут установленную Уголовным кодексом Кыргызской Республики ответственность", - говорится в сообщении генпрокуратуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392939
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Генеральная прокуратура, СИЗО, колонии, Кыргызстан, Салайдин Авазов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  