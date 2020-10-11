Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам в качестве премьер-министра

Садыр Жапаров в качестве премьер-министра обратился к кыргызстанцам.

Текст обращения:

"Дорогие кыргызстанцы!

Я благодарю вас всех за то, что вы доверили мне важный государственный пост и понимаю, что взял на себя большую ответственность перед всеми вами.

Я приложу все усилия, чтобы оправдать все ожидания и сделать нашу страну развитым, современным и демократическим государством. Я заверяю вас, что все мои шаги и действия будут направлены на решение государственных интересов.

Сейчас пришло то время, когда всем прогрессивным силам общества нужно сплотиться и вместе решать вопросы, которые выведут страну из кризиса.

В своей программе я обозначил десять приоритетных направлений, требующих активного решения, это:

Стабилизация обстановки в стране; Организация защиты инвесторов, малого и среднего бизнеса и разработка плана мероприятий по облегчению ведения бизнеса; Своевременная выплата социальных пособий, пенсий, зарплат Обеспечение продовольственной безопасности страны; Привлечение к ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях; Проведение отопительного зимнего сезона и сокращение дефицита электроэнергии; Проведение переговоров по пролонгации и реструктуризации внешнего долга; Проведение политики последовательности, конструктивности и прозрачности в кадровой политике: "Сильные кадры – сильная страна"; Пересмотр соглашений по разработке месторождений Джеруй, Кумтор и других в целях пополнения бюджета; Делимитация и демаркация границ.

Решение этих вопросов будет нелегким. Возможно, будет сложным и принятие решений по некоторым из них. Но я обещаю, что я буду работать честно, прозрачно и открыто. Мы не будем работать по старым правилам. Мы будем использовать современные методы работы. Мы будем вовлекать активно молодежь во все сферы общества.

Мы, кыргызстанцы, должны принять, что только мы сами можем помочь друг другу и помнить, что у нас всех одна цель – сделать наш Кыргызстан цветущим и надежным для будущего поколения.

Еще раз всех благодарю за оказанное доверие".