В России снова предлагают закрыть границы

Рассмотреть возможность закрытия международных границ России из-за роста числа заразившихся коронавирусом – с таким предложением выступило Общероссийское объединение пассажиров. Инициативу озвучил глава этой организации Илья Зотов.

По его словам, необходимо принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. И Общероссийское объединение пассажиров поддерживает данный шаг. Однако, отмечает Зотов, его нельзя принять одномоментно.

"Следует ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы", - пояснил Илья Зотов. Добавив, что таким образом российские туристы, которые сейчас отдыхают в других странах, успеют вернуться домой и оформить необходимые документы.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров считает, что подобное ужесточение необходимо в связи с ухудшением в стране эпидемиологической ситуации по коронавирусу: "Пик второй волны коронавируса придется на следующие полтора-два месяца, поэтому число инфицированных будет только расти".

В эти же дни первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский также предположил возможность повторного закрытия этой причине границ, сокращения количества полетов. "Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому", - сказал сенатор. Отметив, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений", он сослался на ограничительные меры, которые сейчас предпринимает из-за коронавируса ряд стран.

Вместе с тем, в Минтрансе России сообщили, что обсуждения приостановки авиасообщения на уровне авиавластей пока нет. И Росавиация продолжает переговоры с другими странами по поводу возобновления международных рейсов. Также об отсутствии планов закрывать внешние границы заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Полеты за рубеж и обратно Россия прекратила со второй половины марта, в связи с пандемией коронавируса. Осуществлялись только чартерные рейсы, которыми в ряд стран вывозились их граждане и соответственно ввозились в РФ из этих государств, в том числе Кыргызстаная, россияне. С 21 августа кыргызская сторона разрешила въезд в республику граждан РФ. А с 27 августа по решению Министерства иностранных дел Кыргызстана было прекращено формирование его загранучреждениями в Российской Федерации, в частности посольством в Москве, канцелярией посольства КР в Санкт – Петербурге, генеральными консульствами в Екатеринбурге и Новосибирске списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину. В этой связи авиакомпании "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет", "Уральские авиалинии" получили право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы, на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн продажи со своих официальных сайтов.

"Повторное прекращение Россией авиасообщения, в частности, с Кыргызстаном имело бы очень негативные последствия и для республики, и для ее жителей,- считает президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев. - Ведь многие из наших соотечественников сегодня трудятся именно в России. И если мигранты не смогут въезжать сюда на заработки, это усугубит в республике ситуацию и в социальном, и в экономическом, и в политическом плане. А те, кто лишится возможности возвращаться, в силу разных причин, из России на родину, тоже создадут проблемы – как для дипломатических учреждений Кыргызстана в РФ, так и для ее местных властей".