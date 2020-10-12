Погода
$ 79.52 - 79.83
€ 93.42 - 94.17

В СНГ появятся "Молодежные столицы"

148  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Статус молодежных столиц станут поочередно получать города в странах СНГ. Это предусмотрено новой межгосударственной программой "Молодежная столица СНГ", которую доработали представители государств-партнеров.

Это произошло в ходе заседания специальной рабочей группы, созданной для реализации данного проекта Советом по делам молодежи стран Содружества. Эксперты в формате видеоконференции рассмотрели и доработали проект соответствующего положения с учетом замечаний и предложений, поступивших от государств СНГ, в том числе от Кыргызстана. Теперь документ будет представлен на рассмотрение самого уаомянутого Совета.

Как сообщили в Исполкоме Содружества, цель Межгосударственной программы "Молодежная столица СНГ" – "активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития".

Предполагается, что программа будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. При этом основными критериями отбора молодежной столицы станут наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ получит возможность принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран СНГ.

Напомним, что в СНГ уже в течение ряда лет успешно реализуется еще одна схожая межгосударственная программа –"Культурные столицы Содружества". Она предусматривает, как заявлено, ежегодную концентрацию творческих ресурсов государств Содружества в их нестоличных городах и призвана раскрыть потенциал этих городов, привлекая внимание к их богатому наследию. В 2014 году статус такой столицы получил кыргызский Ош.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392948
Теги:
Россия, СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  