В СНГ появятся "Молодежные столицы"

Статус молодежных столиц станут поочередно получать города в странах СНГ. Это предусмотрено новой межгосударственной программой "Молодежная столица СНГ", которую доработали представители государств-партнеров.

Это произошло в ходе заседания специальной рабочей группы, созданной для реализации данного проекта Советом по делам молодежи стран Содружества. Эксперты в формате видеоконференции рассмотрели и доработали проект соответствующего положения с учетом замечаний и предложений, поступивших от государств СНГ, в том числе от Кыргызстана. Теперь документ будет представлен на рассмотрение самого уаомянутого Совета.

Как сообщили в Исполкоме Содружества, цель Межгосударственной программы "Молодежная столица СНГ" – "активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития".

Предполагается, что программа будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. При этом основными критериями отбора молодежной столицы станут наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ получит возможность принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран СНГ.

Напомним, что в СНГ уже в течение ряда лет успешно реализуется еще одна схожая межгосударственная программа –"Культурные столицы Содружества". Она предусматривает, как заявлено, ежегодную концентрацию творческих ресурсов государств Содружества в их нестоличных городах и призвана раскрыть потенциал этих городов, привлекая внимание к их богатому наследию. В 2014 году статус такой столицы получил кыргызский Ош.