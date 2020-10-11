Касымалиева о заседании ЖК, где выбрали премьер-министра: Кворума не было

Вице-спикер Жогорку Кенеша на своей странице в социальных сетях написала заявление в котором назвала вчерашнюю сессию Жогорку Кенеша, где избрали премьер-министра, нелегитимной. Кроме того, она заявила, что покинула сессию до регистрации, но ее все равно зарегистрировали для кворума.

"Я жалею, что вчера не осталась на не легитимном заседании и не выказалась в прямом эфире по поводу своих некоторых коллег, которые подлизывались.

По поводу антиконституционных высказываний, которые озвучивались на заседании, которое не имеет свою юридическую силу.

Это с одной стороны, но с другой: я ушла, чтобы выразить протест происходящему и не легитимировать заседание, где происходило запугивание.

Я написала руководителю аппарату ЖК и позвонила, чтобы мой голос не регистрировали для кворума. Он сказал, что зарегистрировали все равно. Я не дозвонилась до Мыктыбека Абдылдаева и Мирлана Бакирова. Но моего голоса там для кворума нет", - написала Аида Касымалиева.

Она также написала, что ей поступают угрозы. Из текста следует, что депутат опасается за свою жизнь и здоровье и за жизнь ребенка.

"Угрозы от Урмата Самаева, который кружил там и угрожал мне. Урмат и ваш шеф, имя которого даже боятся произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдёт с моей дочкой, семьей, то все написано здесь.

"Все процессы в стране должны быть законными. Особенно такие исторические события. Вчера не было кворума. 61 депутатов должны быть живыми и присутствовать, а потом только доверенности."

Аппарат ЖК должен опубликовать все письменно. Я даже в здание ЖК не могу попасть.

Легитимность вчерашнего заседания будет оспариваться в суде. Мы должны вернуться в законное русло", - написала Аида Касымалиева.

Напомним, накануне в госрезиденции прошло заседание ЖК. Аппарат парламента сообщил, что кворум был и в ходе голосования, депутаты избрали премьер-министром Кыргызстана Садыра Жапарова.