Кыргызстанцы, пострадавшие в Ступино, получат компенсации

В отношении всех граждан Кыргызстана, пострадавших 27 сентября на предприятии в подмосковном городе Ступино, началось оформление компенсационных выплат. Этим занялась администрация компания "ФМ Логистик", на территории которой и произошло ЧП.

Причиной трагедии, напомним, стало обрушения металлического пешеходного моста в складском помещении. В результате пострадал 51 человек, все – уроженцы и граждане Кыргызстана. Многих пришлось госпитализировать, для чего даже был привлечен вертолет санавиации.

Как проинформировали в посольстве КР в РФ, сотрудники компании "ФМ Логистик" продолжают работу по уточнению персональных данных всех пострадавших и оформлению банковских карт и реестра выплат. Данная работа ведется при содействии посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ.

Уже проведены первые встречи с 50 пострадавшими гражданами Кыргызстана для осуществления переводов на банковские карты, выполнения всех необходимых для этого процедур.

Кроме того, сотрудник посольства посетил одну из пациенток, находящуюся в больнице города Солнечногорска, обсудил состояние ее здоровья в ходе последующей встречи с лечащим врачом.

К другому пострадавшему, 24-летнему Ч.К., который получил тяжелые травмы, прилетели из Стамбула мать и сестра. Компания "ФМ Логистик" при содействии посольства обеспечила им авиабилеты и проживание в Москве

В целях поддержания оперативной связи с пострадавшими и создания им условий для возможности круглосуточного общения с юристами и сотрудниками посольства был создан специальный чат в "WhatsApp".

"Вопрос находится на личном контроле посла", - проинформировали в дипмиссии.