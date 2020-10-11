Личному составу МВД представлен и.о. министра Улан Ниязбеков

Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров представил личному составу Министерства внутренних дел Улана Ниязбекова, назначенного исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительство.

"Работа органов внутренних дел должна быть нацелена на укрепление авторитета и доверия населения к милиции. Только благодаря слаженной работе личного состава органов внутренних дел можно добиться поставленных целей, в том числе по снижению уровня преступности в стране. Каждый гражданин должен быть уверен, что в трудную минуту ему на помощь придут честные и профессиональные сотрудники милиции, способные раскрыть любое преступление", - сказал Садыр Жапаров.