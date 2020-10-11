Депутат Строкова напомнила президенту Жээнбекову про клятву верности стране

Депутат Евгения Строкова попросила президента Сооронбая Жээнбекова не покидать свой пост в столь сложный час для страны. Народная избранница напомнила главе государства про его клятву, которые он принес на инаугурации президента. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Уважаемый Президент, прошу Вас проявить ответственность и мудрость, сохранить пост за собой, то есть контроль над страной! Подготовить и помочь премьеру за 2 месяца, и не оставлять нас всех на растерзание гораздо более страшным врагам национальных интересов! Слово надо держать, но Вы принесли клятву народу гораздо раньше в 2018 году и присягнули беречь страну и людей! Не уходите и не оставляйте ответственность, не бросайте малограмотных женщин, детей, стариков, больных, малоимущих! Слово народу важнее любых обещаний!", - написала Строкова.