Погода
$ 79.52 - 79.83
€ 93.42 - 94.17

Депутат Строкова напомнила президенту Жээнбекову про клятву верности стране

281  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Евгения Строкова попросила президента Сооронбая Жээнбекова не покидать свой пост в столь сложный час для страны. Народная избранница напомнила главе государства про его клятву, которые он принес на инаугурации президента. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Уважаемый Президент, прошу Вас проявить ответственность и мудрость, сохранить пост за собой, то есть контроль над страной! Подготовить и помочь премьеру за 2 месяца, и не оставлять нас всех на растерзание гораздо более страшным врагам национальных интересов! Слово надо держать, но Вы принесли клятву народу гораздо раньше в 2018 году и присягнули беречь страну и людей! Не уходите и не оставляйте ответственность, не бросайте малограмотных женщин, детей, стариков, больных, малоимущих! Слово народу важнее любых обещаний!", - написала Строкова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392956
Теги:
президент, Кыргызстан, Депутат, Сооронбай Жээнбеков, Строкова Евгения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  