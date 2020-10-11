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В КР опять сменилась власть? Касымалиева - спикер, Баатырбеков - премьер

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- Екатерина Улитина
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Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева сделала официальное заявление о политической ситуации в стране. В своем обращении она возложила на себя полномочия спикера, так является первым-вице-спикером. Кроме того она заявила, что исполняет обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Текст заявления:

Состоявшееся вчера 10 октября 2020 года собрание депутатов в государственной резиденции не может официально быть признанным в качестве заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения.

Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша КР, то данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти.

Таким образом, постановления Жогорку Кенеша о назначении Садыра Жапарова в настоящее время нет. Его избрание не подтверждено официальными документами Жогорку Кенеша, соответственно не направлялось для утверждения Указом Президента Кыргызской Республики Сооронбаем Жеенбековым. Все решения, принимаемые Садыром Жапаровым в качестве Премьер-министра КР не имеют юридической силы.

Исполняющим обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики продолжает оставаться Алмазбек Баатырбеков Я официально обращаюсь ко всем членам Правительства КР продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава Правительства КР.

В настоящее время проводятся консультации для назначения даты и места проведения заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В силу того, что Торага Жогорку Кенеша КР Дастан Жумабеков ушел в отставку, полномочия Торага ЖК КР переходят ко мне, как Первому вице-спикеру Жогорку Кенеша, избранному от Коалиции большинства.

Обращаюсь ко всем политическим силам и гражданам Кыргызской Республики с призывом соблюдать общественный порядок, законность, с учетом эпидемиологической ситуации, а также для избежания эскалации насилия и каких либо провокаций со стороны антинародных элементов воздержаться в ближайшие дни от проведения митингов и собраний.

Данное заявление распространяю через фейсбук в силу того, что офиц сайт ЖК сейчас не функционирует в связи с известными событиями 5 октября.


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URL: https://www.vb.kg/392961
Теги:
правительство, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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