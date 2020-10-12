Ухудшение погоды. Китай закрыл для проезда КПП "Торугарт-автодорожный"

В связи с резким ухудшением погодных условий пункт пропуска "Торугарт-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы 12 октября 2020 года временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что КПП закрыт по инициативе китайской стороны.

- Пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" функционирует в прежнем режиме по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызстан, - говорится в сообщении ГПС КР. [h2[/h2]