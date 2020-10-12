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Ухудшение погоды. Китай закрыл для проезда КПП "Торугарт-автодорожный"

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- Виктория Гунгер
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В связи с резким ухудшением погодных условий пункт пропуска "Торугарт-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы 12 октября 2020 года временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что КПП закрыт по инициативе китайской стороны.

- Пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" функционирует в прежнем режиме по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызстан, - говорится в сообщении ГПС КР. [h2[/h2]


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URL: https://www.vb.kg/392966
Теги:
граница, Китай, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, Погранслужба
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