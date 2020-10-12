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ГУВД: Фактов дестабилизации обстановки зафиксировано не было

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- Виктория Гунгер
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На утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Город Бишкек находится под охраной вооружённых сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Как отмечается, с 05.00 утра движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме.

- Продолжают функционировать в полном объёме все объекты предпринимательства и организации госучреждений. Фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций зафиксировано и выявлено не было, говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/392968
Теги:
ГУВД, массовые беспорядки, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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