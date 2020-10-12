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Мужчина убил собаку соседа. Получил штраф

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- Виктория Гунгер
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В Атырау мужчина жестоко убил собаку соседа и получил штраф, передает zakon.kz.

Женщина пожаловалась на собаку соседа, которая, якобы, укусила четырехлетнего ребенка. Согласно видеозаписям, мальчик даже не приближался к двору, где обитала собака.

Через некоторое время отец ребенка вбежал во двор с вилами и заколол собаку на глазах детей соседа. Животное погибло.

Суд признал его виновным в совершении уголовного проступка по части 1 статьи 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, в присутствии малолетних") и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге), - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

В Департаменте полиции РК пояснили, что мужчина не стал отрицать свою вину, и материалы дела были в кратчайшие сроки переданы в суд. Кроме того, был полностью удовлетворен и гражданский иск потерпевшего (хозяина собаки), в пользу которого суд взыскал причиненный материальный ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/392972
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, животные
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