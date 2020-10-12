В Подмосковье мигрантов призвали соблюдать эпидемтребования

Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, использовать средства индивидуальной защиты – с таким призывом к населению обратились власти Подмосковья. Призыв, как подчеркивается, адресован и к трудовым мигрантам, которые в большом количестве пребывают в этом российском регионе.

Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, ситуация с коронавирусом вновь ухудшается. Основная задача сегодня, по его словам, не допустить карантина.

"Самое главное - это все-таки вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача - не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все, труба. Дело - труба, потому что экономика останавливается. Если экономика останавливается, значит, нет налогов", - заявил Воробьев.

Во исполнение поручения губернатора в регионе усиливают контроль за соблюдением мер предосторожности в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. На железнодорожных станциях волонтеры, численностью уже более тысячи человек, начали раздавать пассажирам маски, их также продают в кассах станций или сами водителя автобусов. За соблюдением масочного следят во всех муниципалитетах. Маски у пассажиров проверяют на железнодорожных станциях, автовокзалах, остановках, в электричках и автобусах.

На данный момент задача волонтеров, как отметили в пресс-службе губернатора, - вежливо напоминать людям об обязательном нахождении в транспорте в средствах индивидуальной защиты. Но в целом за отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Помимо этого, жителям области в возрасте более шестидесяти пяти лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости.

"Меры, предпринимаемые властями Подмосковья, - очень своевременные, - комментирует происходящее председатель Координационного совета Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров. – Положение дел по коронавирусу, судя по регулярным официальным сообщением, действительно все больше осложняется. В этом российском регионе, включая саму столицу, сосредоточено очень много и наших соотечественников. Поэтому мы и сами ведем среди них постоянную разъяснительную работу. Печальный опыт нынешних весны и отчасти лета, на которые пришелся пик пандемии, подтверждает необходимость своевременного принятия всех профилактических мер. Пока среди кыргызстанцев здесь отмечены лишь отдельные случаи заболевания. Тем более важно не допустить, чтобы это приняло массовый характер".