В Сети появилось видео горевшего дома депутата ЖК Акылбека Жапарова (видео)

В Сети появилось видео горевшего дома депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова. Сообщается о преднамеренном поджоге неизвестными лицами.

В окружении парламентария информацию VB.KG подтвердили. Однако, отметили, что возгорание случилось днем 6 октября. В селе Интернациональное Ысык-Атинского района, что находится выше города Кант, сгорели жилой дом и яблоневый сад парламентария.

По данным же МЧС, 6 октября в селе Интернациональное сгорело 270 квадратных метров крытого сарая.

"Причина пожара выясняется", - отмечают в ведомстве.