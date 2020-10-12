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В Сети появилось видео горевшего дома депутата ЖК Акылбека Жапарова (видео)

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- Оксана Гут
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В Сети появилось видео горевшего дома депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова. Сообщается о преднамеренном поджоге неизвестными лицами.

В окружении парламентария информацию VB.KG подтвердили. Однако, отметили, что возгорание случилось днем 6 октября. В селе Интернациональное Ысык-Атинского района, что находится выше города Кант, сгорели жилой дом и яблоневый сад парламентария.

По данным же МЧС, 6 октября в селе Интернациональное сгорело 270 квадратных метров крытого сарая.

"Причина пожара выясняется", - отмечают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/392985
Теги:
Акылбек Жапаров, массовые беспорядки, поджог, пожар, Кыргызстан, Депутат, МЧС
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