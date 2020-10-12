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Президент принял главу Генштаба, замруководителей ГП, МВД, ГКНБ и Совбеза

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- Оксана Гут
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 октября, принял начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече также участвовали заместитель секретаря Совета безопасности КР Жаныбек Капаров и заместитель министра внутренних дел, комендант г. Бишкек Алмазбек Орозалиев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан. Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на сегодняшний день силовые структуры страны должны в первую очередь сосредоточить свое внимание на обеспечение спокойствия и стабильности в обществе и безопасной жизнедеятельности граждан.

Глава государства также обратил внимание на важность обеспечения эффективного взаимодействия силовых структур во взаимодействии с секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Таалайбек Омуралиев доложил, что военнослужащие продолжают нести службу, в том числе по взаимодействию с комендатурой г. Бишкек в рамках режима чрезвычайного положения.

Заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров сообщил, что накануне навестил сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе событий 5-6 октября в г. Бишкек. Им оказана материальная помощь от имени Главнокомандующего Кыргызской Республики.

Комендант г. Бишкек Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы, значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но в то же время со стороны жителей г. Бишкек поступают настоятельные просьбы, в связи с чем, для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.

Кроме того, пресс-служба президента пишет, что Сооронбай Жээнбеков сегодня принял и первого заместителя генерального прокурора Нурлана Дарданова, а также первого заместителя председателя ГКНБ Талантбека Салиева.

Обсуждены меры по укреплению законности и правопорядка в стране. Нурлан Дарданов проинформировал о ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам, имевшим место на территории г. Бишкек. Он подчеркнул, что со стороны органов прокуратуры ведется полноценная работа в данном направлении.

Кроме того, первый заместитель генерального прокурора сообщил, что вчера, 11 октября, следственными группами был проведен осмотр административного здания Жогорку Кенеша и оно было передано в введение властных структур.

Первый заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев отметил, что органами национальной безопасности проводится работа по пресечению деятельности деструктивных групп, которые пользуясь сложившейся ситуацией, пытаются нарушить спокойствие в обществе.

Он также добавил, что продолжается взаимодействие с другими правоохранительными органами по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/392989
Теги:
ГКНБ, МВД, правительство, президент, Генеральный штаб, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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