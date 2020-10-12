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Садыр Жапаров провел совещание с руководителями отделов правительства КР

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Аппарата Правительства КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Садыр Жапаров отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.

"Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки", - сказал он.

По итогам совещания структурным подразделениям Аппарата Правительства Кыргызской Республики дан ряд поручений, в том числе по:

- обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего сезона;

- принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции;

- организации встречи с представителями бизнес-сообщества;

- проведению встречи с донорскими организациями;

- обеспечению своевременной выплаты социальных выплат;

- реализации программ по фискализации налоговых и таможенных процедур;

- обеспечению общественной и продовольственной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/392990
Теги:
правительство, Кыргызстан, премьер-министр, Садыр Жапаров
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