Садыр Жапаров провел совещание с руководителями отделов правительства КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Аппарата Правительства КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр Садыр Жапаров отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.
"Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки", - сказал он.
По итогам совещания структурным подразделениям Аппарата Правительства Кыргызской Республики дан ряд поручений, в том числе по:
- обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего сезона;
- принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции;
- организации встречи с представителями бизнес-сообщества;
- проведению встречи с донорскими организациями;
- обеспечению своевременной выплаты социальных выплат;
- реализации программ по фискализации налоговых и таможенных процедур;
- обеспечению общественной и продовольственной безопасности.