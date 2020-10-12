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Проведя заседание в госрезиденции, депутаты нарушили регламент?

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- Азиз Осмонов
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Жогорку Кенеш не может собираться то в гостинице, то в резиденции или в другим местах. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 20 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" Торага ЖК издаёт распоряжение по организации работы парламента. Об этом VB.KG сообщил адвокат Ренат Медетбеков.

Юрист отметил, что если Аида Касымалиева действительно является Первым заместителем Торага, она должна издать распоряжение о том, что на период восстановления Белого Дома местом нахождения Жогорку Кенеша является

здание Правительства на Старой площади.

- В нем парламенту и его аппарату должны быть выделены соответствующие помещения. Все депутаты Жогорку Кенеша

должны начать исправно ходить на работу. После этого парламентское большинство выдвигает на должность премьер-

министра в течение 25 рабочих дней (По новым поправкам этот срок сокращен до 15 рабочих дней - прим.ред). Это касается как Садыра Жапарова, так и другой кандидатуры. Кандидат вносит в Жогорку Кенеш программу, структуру и состав Правительства. Жогорку Кенеш утверждает их. Президент в трёхдневный срок издаёт указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства, - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/392995
Теги:
нарушения, парламент, регламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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