Комендантский час в Бишкеке будет действовать с 22:00 до 05.00 часов

Комендантский час на территории города Бишкек будет действовать с 22:00 до 05:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Комендантский час на территории города Бишкек в период чрезвычайного положения будет действовать с 22:00 часов до 05:00 часов для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих поддержку жизнедеятельности столицы", - говорится в сообщении.

В данное время готовится соответствующий приказ коменданта г. Бишкек Алмазбек Орозалиев.

Чрезвычайное положение введено на территории города Бишкек на период с 20:00 часов вечера 12 октября до 07:00 часов утра 19 октября 2020 года.