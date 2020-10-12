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Курсана Асанова, Фарида Ниязова, Темирлана Султанбекова водворили в СИЗО

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- Бакыт Басарбек
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В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, активиста Темирлана Султанбекова.

В итоге экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, активиста Темирлана Султанбекова водворили в СИЗО-1 на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/393004
Теги:
Курсан Асанов, Фарид Ниязов, СИЗО, суд, Бишкек
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