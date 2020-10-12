Курсана Асанова, Фарида Ниязова, Темирлана Султанбекова водворили в СИЗО

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, активиста Темирлана Султанбекова.

В итоге экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, активиста Темирлана Султанбекова водворили в СИЗО-1 на два месяца.