ОБСЕ, Кремль и США о нашей революции

Национальный советник по связям с общественностью и СМИ Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Кундуз Рысбек сообщила "ВБ" о официальном заявлении председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о ситуации в Кыргызстане.

Дословно в этом заявлении говорится следующее: "Председательство ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября. Мы подчеркиваем необходимость диалога по всему политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране", - сказано в заявлении.

В Кремле обеспокоены событиями в Кыргызстане и надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле. Об этом заявил пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мы, безусловно, обеспокоены этим и надеемся, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию в Кыргызстане.

Американское посольство в КР отмечает, что США внимательно следят за событиями в Кыргызской Республике. Мы просим все стороны воздержаться от насилия и разрешить избирательный спор мирными путями.

- США поддерживают народ КР в принятии решений о своем будущем, составе своего правительства, а также о том, как и когда будут организованы выборы. США уважают суверенитет КР и демократическую форму правления. События последних дней - это отражение внутренней политической динамики, а не внешней. Мы призываем всех соседей КР и международных партнеров воздержаться от нарушения суверенитета страны в столь деликатный момент в ее национальной истории, - подчеркивают американские дипломаты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей в ходе протестов в Кыргызстане. Он призвал к диалогу и сообщил, что ООН готова поддержать усилия по поиску мирного урегулирования сложившейся ситуации.

Гутерриш настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции. Он заверил, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации, в том числе через Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.