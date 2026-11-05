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В Кыргызстане предлагают сделать медосмотр обязательным перед браком

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- Светлана Лаптева
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Группа депутатов Жогорку Кенеша инициировала поправки в Семейный кодекс Кыргызской Республики, предусматривающие обязательное медицинское обследование граждан перед регистрацией брака.

В настоящее время статья 16 Семейного кодекса уже предусматривает возможность такого обследования, однако оно носит рекомендательный характер. По мнению авторов законопроекта, из-за этого большинство пар не проходят медицинскую проверку и могут узнать о наличии скрытых инфекционных или наследственных заболеваний уже после заключения брака.

Предполагается, что обследование будет проводиться бесплатно - за счет государства в государственных организациях здравоохранения. Его объем и порядок определит Кабинет министров.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не направлен на ограничение права граждан создавать семью. Его основная цель - заранее информировать будущих супругов о возможных рисках для здоровья.

При этом результаты анализов останутся конфиденциальными и будут сообщаться исключительно самому обследуемому.

Добровольный порядок предлагается сохранить при регистрации брака в особых обстоятельствах: беременности, рождении общего ребенка или угрозе жизни, когда брак регистрируется в день подачи заявления.

Особое внимание в законопроекте уделяется ранней профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B, C и D, инфекций, передаваемых половым путем, а также выявлению генетических и наследственных патологий.

По данным Национального статистического комитета, ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 45–50 тысяч браков. Авторы инициативы рассчитывают, что обязательное обследование поможет повысить медицинскую грамотность населения и позволит парам своевременно узнать о возможных рисках для здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/462843
Теги:
загс, Кыргызстан, медицина, семья
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