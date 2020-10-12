Фильм из Кыргызстана поборется за лауреатство на российском "Киношоке"

Художественный фильм кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова вошел в основную программу 29-го Открытого кинофестиваля "Киношок" в России. Он состоится с 17 по 23 октября, традиционно - на черноморском побережье, в город Анапа.

В этом году все фестивальные мероприятия и конкурсные показы посвящены 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Церемонии открытия и закрытия состоятся в местном городском театре, кинопросмотры - в концертном зале "Летняя эстрада". Организаторы заверили, что фестиваль будет проходить с соблюдениями норм санитарной безопасности - дезинфекцией, безопасной рассадкой в зале, наличием масок.

В рамках "Киношока-2020" предусмотрены пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В шорт-лист полнометражного конкурса включены фильмы "Черный, черный человек" (Казахстан), "Жаным, ты не поверишь" (Казахстан), "Спайс бойз" (Беларусь), "История одной картины" (Россия, Чечня), "Бесцветные сны" (Узбекистан), "Холодно"(Россия), "Шамбала" (Кыргызстан), "Любовь без размера" (Россия), "На дальних рубежах" (Россия).

Картины документального конкурса: "6 морей. Не прислоняться", "Алиса из страны чудес", "Бумажные миры Латифа Казбекова", "Вторая жизнь", "Золотые пуговицы", "Община", "Презумпция виновности", "Режиссер Фиаско", "Спитак. Тридцать лет одиночества", "Туда, где нет дорог", "Три возраста женщины", "Успеть до 30", "Эвены. Хранители оленьего царства".

В конкурсе короткометражных фильмов будет представлено 24 работы. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. А в конкурсе детских фильмов "Киномалышок", который будет проходить в режиме онлайн, оценивают картины дети во главе с артистом Игорем Черницким.

Ожидается, что фестиваль посетят актеры Юрий Беляев, Юлия Такшина, Ия Нинидзе, Наталья Громушкина, Андрей Руденский, Денис Матросов, Андрей Соколов, Владимир Шевельков, Галина Бокашевская, Оксана Сташенко.

Фильм "Шамбала" снят по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". С Кыргызстаном связана и еще одна лента основной программы - "На дальних рубежах" российского режиссера Максима Дашкина. "Российская военная база, Кыргызстан. У Марии, жены заместителя командира базы, завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи", - говорится в синопсисе к этой картине, в которой снялись Виктория Толстоганова, Сергей Шнырев, Александр Кудин и другие. Этот фильм также входил в основную программу другого международного кинофорума – 42-го Московского кинофестиваля , который проходил совсем недавно, с 1 по 8 октября.

"Киношок" проводится с 1992 года и был учрежден с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик, не допустить разрыва культурных связей между государствами СНГ. И знакомит зрителей и кинокритиков с работами режиссеров из стран СНГ и Балтии. Ежегодно организуется в Анапе, обычно - в начале сентября. Но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса сроки были смещены.

Лауреатами "Киношока" уже не раз становились работы кыргызских кинорежисеров, в том числе Актана Арыма Кубата и других. А на 24-м фестивале в 2015 году главный приз - "Золотую лозу" - получил фильм "Небесное кочевье" Мирлана Абдыкалыкова.