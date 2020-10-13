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Тулобаев о незаконных сборах с пансионатов: Я сам могу обеспечить область

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- Оксана Гут
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С владельцев пансионатов и домов отдыха на Иссык-Куле некие координационные советы вымогают денежные средства, в свою очередь обещая защиту "от мародерских и иных посягательств".

В соцсетях появилась информация о том, что с владельцев пансионатов и домов отдыха на Иссык-Куле некие координационные советы вымогают денежные средства, в свою очередь обещая защиту "от мародерских и иных посягательств". Сообщается, что инвесторов заставляют подписывать расписки в обмен на "безопасность". Началось все якобы после митингов 5-го и 9-го октября в Бишкеке.

На сообщении уже отреагировал полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

Он записал видеообращение, в котором заявил, что подобные "старые" фото и видео могут быть провокацией отдельных группировок. Тем не менее губернатор намерен объездить с сегодняшнего дня несколько районов, чтобы убедиться в соблюдении законности.

"Есть старые видео, на которых провокационные группировки идут в пансионаты, просят спонсорские деньги на какие-то мероприятия или социальные объекты. Всего этого не должно быть, все должно быть в правовом поле. Если им нужны какие-то объекты, я сам могу обеспечить Иссык-Кульскую область. Мы сами можем профинансировать, но незаконных действий не должно быть. Мы должны поддерживать друг друга, потому что сейчас будет открытие зимнего сезона туризма, потом будет летний сезон. Мы не должны запугивать туристов. Я вас очень прошу, будьте благоразумны и терпеливы. Все будет хорошо", - высказался Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/393016
Теги:
вымогательство, инвестиции, Иссык-Кульская область, массовые беспорядки, безопасность, Кыргызстан, Балбак Тулобаев
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