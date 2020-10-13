В поле Чуйской области найден "бесследно исчезнувший" военный грузовик

Найден военный грузовик, угнанный неизвестными после событий 5 октября. Об этом сообщил известный блогер Болот Ибрагимов.

"Только что неравнодушные граждане обнаружили угнанный военный грузовик в поле близ одного из сел Чуйской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов направляются туда", - написал он на своей странице в соцсетях.

Напомним, о поиске военной техники, "бесследно исчезнувшей" после массовых беспорядков в Бишкеке, стало известно 7 октября. От редакции отметим, что еще 6 октября грузовик был замечен на центральной площади "Ала-Тоо" в окружении митингующих.