Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

В поле Чуйской области найден "бесследно исчезнувший" военный грузовик

350  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Найден военный грузовик, угнанный неизвестными после событий 5 октября. Об этом сообщил известный блогер Болот Ибрагимов.

"Только что неравнодушные граждане обнаружили угнанный военный грузовик в поле близ одного из сел Чуйской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов направляются туда", - написал он на своей странице в соцсетях.

Напомним, о поиске военной техники, "бесследно исчезнувшей" после массовых беспорядков в Бишкеке, стало известно 7 октября. От редакции отметим, что еще 6 октября грузовик был замечен на центральной площади "Ала-Тоо" в окружении митингующих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393020
Теги:
военная служба, массовые беспорядки, безопасность, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Урмат
13.10.2020, 12:03

это стопроцентно жители пригородных сел угнали, которые в таких ситуациях всегда как гиены выползают.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  