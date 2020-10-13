Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

Вымогательства на Иссык-Куле: Начато досудебное производство

181  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту вымогательства средств у владельцев пансионатов на Иссык-Куле начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ведомстве напоминают, что в социальной сети Facebook появилась информация о том, что в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области творятся "непонятные наезды". После событий в столице в селе образовались какие-то координационные советы и ДНД (добровольная народная дружина) по препятствию мародерства. Всем собственникам пансионатов ДНД рассылают письма с просьбой помочь с деньгами, в противном случаем могут не отвечать за разграбления.

Так, данная информация зарегистрирована в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района, и в соответствии со ст. 203 (Вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики начато досудебное производство. Отмечается, что ранее от собственников и администрации пансионатов и домов отдыха, расположенных в селе Чок-Тал, заявлений в районную милицию по данным фактам не поступала.

В настоящее время, руководство ОВД Иссык-Кульского района, совместно с представителями районной государственной администрации, айыльного округа, совета молодежи, женщин и аксакалов, в населенном пункте проводятся разъяснительные работы по недопущению подобных фактов.

"Местному населению разъясняется, что все их требования должны решаться в правовом поле и в рамках закона. В целом, на территории Иссык-Кульской области обстановка стабильная, сотрудники милиции и члены народных дружин осуществляют охрану особо важных объектов, торговых центров, рынков и частной собственности. В целях обеспечения общественной безопасности, осуществляются ночное и дневное патрулирование на улицах и общественных местах городов и населенных пунктах области", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393023
Теги:
вымогательство, закон, Иссык-Кульская область, массовые беспорядки, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  