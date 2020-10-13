Вымогательства на Иссык-Куле: Начато досудебное производство

По факту вымогательства средств у владельцев пансионатов на Иссык-Куле начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ведомстве напоминают, что в социальной сети Facebook появилась информация о том, что в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области творятся "непонятные наезды". После событий в столице в селе образовались какие-то координационные советы и ДНД (добровольная народная дружина) по препятствию мародерства. Всем собственникам пансионатов ДНД рассылают письма с просьбой помочь с деньгами, в противном случаем могут не отвечать за разграбления.

Так, данная информация зарегистрирована в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района, и в соответствии со ст. 203 (Вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики начато досудебное производство. Отмечается, что ранее от собственников и администрации пансионатов и домов отдыха, расположенных в селе Чок-Тал, заявлений в районную милицию по данным фактам не поступала.

В настоящее время, руководство ОВД Иссык-Кульского района, совместно с представителями районной государственной администрации, айыльного округа, совета молодежи, женщин и аксакалов, в населенном пункте проводятся разъяснительные работы по недопущению подобных фактов.

"Местному населению разъясняется, что все их требования должны решаться в правовом поле и в рамках закона. В целом, на территории Иссык-Кульской области обстановка стабильная, сотрудники милиции и члены народных дружин осуществляют охрану особо важных объектов, торговых центров, рынков и частной собственности. В целях обеспечения общественной безопасности, осуществляются ночное и дневное патрулирование на улицах и общественных местах городов и населенных пунктах области", - говорится в сообщении УВД.