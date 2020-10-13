Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

В ходе спецоперации оперативниками СБНОН изъято более полтонны наркотиков

170  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками СБНОН МВД Кыргызской Республики проведена беспрецедентная по количеству изъятых наркотиков операция. В ходе мероприятий, направленных на выявление и задержание наркоторговцев, изобличение изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, милицией изъято свыше 541 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была получена оперативная информация, что некий житель Токтогульского района Джалал-Абадской области занимается изготовлением наркотических средств растительного происхождения. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП и было начато досудебное производство.

В ходе дальнейших работ оперативно-розыскного характера удалось выйти на след подозреваемого лица. Пресечена деятельность подпольного производства наркотиков. Так, в результате проведенных специальных следственных действий и обысковых мероприятий в конце сентября 2020 года на территории Токтогульского района в доме у гражданина У.М. 1982 г.р. было обнаружено и изъято 15 канистр, 5 бочек, 4 мешка с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом каннабиса. Кроме этого обнаружено и изъято огнестрельное оружие – винтовка ТОЗ-8, а также 12 шт патронов калибра 7,62 и гильзы.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятые средства являются наркотическим веществом общим весом 541 кг 609 граммов, из них:

• жидкий наркотик - 489 кг 760 гр.

• марихуана - 51 кг 849 гр.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393025
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, наркотики, операция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  