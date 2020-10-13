В ходе спецоперации оперативниками СБНОН изъято более полтонны наркотиков

Оперативниками СБНОН МВД Кыргызской Республики проведена беспрецедентная по количеству изъятых наркотиков операция. В ходе мероприятий, направленных на выявление и задержание наркоторговцев, изобличение изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, милицией изъято свыше 541 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была получена оперативная информация, что некий житель Токтогульского района Джалал-Абадской области занимается изготовлением наркотических средств растительного происхождения. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП и было начато досудебное производство.

В ходе дальнейших работ оперативно-розыскного характера удалось выйти на след подозреваемого лица. Пресечена деятельность подпольного производства наркотиков. Так, в результате проведенных специальных следственных действий и обысковых мероприятий в конце сентября 2020 года на территории Токтогульского района в доме у гражданина У.М. 1982 г.р. было обнаружено и изъято 15 канистр, 5 бочек, 4 мешка с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом каннабиса. Кроме этого обнаружено и изъято огнестрельное оружие – винтовка ТОЗ-8, а также 12 шт патронов калибра 7,62 и гильзы.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятые средства являются наркотическим веществом общим весом 541 кг 609 граммов, из них:

• жидкий наркотик - 489 кг 760 гр.

• марихуана - 51 кг 849 гр.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.