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Президент Сооронбай Жээнбеков принял главу МИД Чынгыза Айдарбекова

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял главу внешнеполитического ведомства страны Чынгыза Айдарбекова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Чынгыз Айдарбеков информировал о позиции международных организаций и стран-партнеров по последним событиям в стране, отметив, что во внешнем мире внимательно наблюдали за ситуацией и постоянно держали связь с ним, выражая глубокую обеспокоенность развитием обстановки.

Он сообщил о проведенных встречах с постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело, а также с послом, Главой Представительства Европейского союза Эдуардом Ауэром.

В ходе данных встреч представители ООН и ЕС были проинформированы о том, что Кыргызстану в кратчайшие сроки необходимо вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции Кыргызской Республики.

Кроме этого отмечено, что на данный момент предпринимаются все усилия для разрешения сложившейся ситуации в правовом поле. Стороны также обсудили возможности технической поддержки проведения предстоящих повторных парламентских выборов в Кыргызской Республике.

Представители международных организаций и иностранных государств выразили свою поддержку усилиям властей Кыргызстана по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, а также готовность оказания необходимой помощи.

Чынгыз Айдарбеков также проинформировал, что все загранучреждения Кыргызской Республики были ориентированы о необходимости проведения разъяснительных работ с официальными властями страны пребывания о текущей внутриполитической ситуации, а также о принимаемых мерах в целях урегулирования сложившейся ситуации в правовом поле.

Президент Сооронбай Жээнбеков с благодарностью подчеркнул поддержку зарубежных партнеров. Глава государства отметил, что в непростой политической ситуации, сложившейся на сегодняшний день, особое внимание должно быть уделено обеспечению достоверной информации для всего международного сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/393029
Теги:
МИД, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Чынгыз Айдарбеков
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