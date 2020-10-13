В ходе конфликта между руководством и сотрудником СБНОН произошел выстрел

Между заместителем начальника управления СБНОН МВД КР и оперуполномоченным произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 12 октября примерно в 11 часов 15 минут Р.М. - оперуполномоченным управления СБНОН МВД КР пришел в служебный кабинет, расположенный в здании Службы, для выяснения служебных отношений с Б.Н. - заместителем начальника управления СБНОН МВД КР.

"Между ними произошла словесная перепалка и, вследствие кратковременного конфликта, Р.М. по требованию сотрудников Службы направился к себе в кабинет. После чего Б.Н. направился к руководству управления СБНОН МВД КР с целью их воздействия по факту неуставных отношений со стороны Р.М. Однако, в ходе разбирательства в одном из служебных кабинетов из-за неосторожного обращения с оружием произошел выстрел из наградного оружия Б.Н. и пуля вошла в пол", - рассказывают в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Проводится служебное расследование.

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