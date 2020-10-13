Слишком урезанный. Бизнес недоволен перечнем разрешенных операций по SWIFT

Перечень операций, разрешенных в настоящее время,по системе SWIFT, очень урезанный и ограниченный. Об этом написали бизнесмены.

По их словам, не проведение трансграничных платежей и несвоевременное исполнение обязательств способствует за собой санкции, пени, штрафы, срывы графиков и пр.

- При этом компенсировать бизнесу что-либо, планов и намерений нет. В этой связи предлагаем рассмотреть инициирование со стороны МДС обращение к НБ КР и заинтересованным службам по вопросам снятия ограничений по платежам. Как альтернативу можно предложить увеличить время отработки платежа до 3-4 дней, необходимых для проверки и блокирования проблемных платежей по мнению госорганов, - отметили представители бизнеса.

Совершенно не понятно? почему вся экономика должна замереть в не совсем понятных целях, но с очевидно негативными последствиями для бизнес среды, добавляют они.

Напомним, накануне регулятор разослал сообщение о снятии части ограничений для проведения банками и финансовыми организациями трансграничных платежей. Ранее на них наложен был запрет до стабилизации ситуации в стране.