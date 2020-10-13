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Сегодня состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Сегодня, 13 октября, должно состояться заседание депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести в 16:00 часов в Государственной резиденции "Ала-Арча". Так как, напомним, здание "Белого дома" в ночь с 5 на 6 октября было разгромлено митингующими. Сегодня в нем проводится уборка, но работать в нем пока еще нельзя.

Предположительно, депутаты должны рассмотреть вопросы, касающиеся мер безопасности в стране и Бишкеке в частности в виду последних событий, а также изменения в выборное законодательство. Ранее ЦИК КР предложил парламенту снизить избирательный залог для партий, баллотирующихся в ЖК, и порог для прохождения на выборах.


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URL: https://www.vb.kg/393035
Теги:
выборы, партии, правительство, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Депутат
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