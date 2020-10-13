В Кыргызстане почти в половину уменьшился приток импорта

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе-августе 2020 года составил около 3,5 млрд. долларов США, по сравнению с январем-августом 2019 года снизился на 22,1 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Как отмечается, экспортные поставки увеличились на 3,5 процента, а импортные поступления, напротив, уменьшились на 31,6 процента.

- Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-августе 2020 года составил около 1,5 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 2019 года уменьшился на 19,4 процента. При этом, экспортные поставки сократились на 22,0 процента, а импортные поступления - на 18,6 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (65,7 процента) и Казахстан (32,3 процента), - говорится в сообщении Нацстакома.