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В Кыргызстане почти в половину уменьшился приток импорта

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- Виктория Гунгер
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Внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе-августе 2020 года составил около 3,5 млрд. долларов США, по сравнению с январем-августом 2019 года снизился на 22,1 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Как отмечается, экспортные поставки увеличились на 3,5 процента, а импортные поступления, напротив, уменьшились на 31,6 процента.

- Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-августе 2020 года составил около 1,5 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 2019 года уменьшился на 19,4 процента. При этом, экспортные поставки сократились на 22,0 процента, а импортные поступления - на 18,6 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (65,7 процента) и Казахстан (32,3 процента), - говорится в сообщении Нацстакома.


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URL: https://www.vb.kg/393039
Теги:
торговля, экспорт, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, Нацстатком
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