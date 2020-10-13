Из "Белого дома" пропали картины из фондов КНМИИ им. Г. Айтиева (фото)

После захвата "Белого дома" силами протестующих пропали картины из фондов КНМИИ им. Г. Айтиева. Об этом заявляют в министерстве культуры, информации и туризма КР со ссылкой на комиссию музея.

Сообщается, что картины из фонда музея находились в здании Жогорку Кенеша на временном хранении.

Отмечается, что всего 20 работ находились на временном хранении в управлении делами президента и правительства КР с 2010 года.

"Все выдачи и возврат оформлялся согласно требованиям инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях КР. При работе комиссии из 20 выданных работ были найдены 12. Восемь работ не обнаружено", - говорится в сообщении.