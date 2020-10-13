"Нужны новые выборы. Но трогать Конституцию нельзя"

Сейчас все стороны будут удовлетворены только новыми выборами. Об этом в соцсетях написал активист Нурсултан Акылбек.

По его мнению, трогать Конституцию нельзя, это только усугубит кризис.

- Нужны новые выборы. Новый парламент до нового года должен взять судьбу государства в свои руки.

Напомним, ЦИК признал недействительным выборы в ЖК 4 октября. Многие кандидаты не согласны с этим решением. Поэтому, муссируются слухи о неком компромиссе. Но точной даты и ответов на этот вопрос ЦИК пока не называл.