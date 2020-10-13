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В Кыргызстане предлагают запустить обучение в школах точечно

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Аида Исмаилова сегодня провела совещание с руководителями государственных органов социального блока. Основным вопросом на рассмотрении остается эпидемиологическая ситуация, готовность системы здравоохранения к ожидаемому росту случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и сезонными вирусными заболеваниями.

Также в ходе совещания обсуждены вопросы возобновления учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, в спортивных школах, финансирования некоторых социальных программ.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Сабиржан Абдикаримов отметил, что обстановка с каждым днем усугубляется. По его словам, на сегодня по республике зарегистрировано всего 49 528 случая коронавирусной инфекции. Из них в Бишкеке, Чуйской области, Баткенской и Ошской области отмечается значительный рост случаев инфицирования COVID-19. Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится в постоянном режиме. При этом, актуальным остается вопрос финансирования сектора здравоохранения в части предоставления медицинской помощи больным, страдающим другими патологиями.

Министр образования и науки Кыргызской Республики Каныбек Исаков доложил о совместной работе с министерством здравоохранения по возобновлению учебного процесса. Предлагается запустить обучение в школах точечно, то есть с учетом эпидемиологической обстановки и наличия возможности обеспечить социальное дистанцирование учащимся.

"В этом случае требуется решение органов местного самоуправления, где школы будут под строгим наблюдением Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики", - сказал Исаков.

Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов обратил внимание участников совещания на просьбы о возобновлении деятельности культурно-просветительских учреждений столицы.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров отметил, что все социальные выплаты по защищенным статьям бюджета будут выплачиваться своевременно.

Аида Исмаилова поручила руководителям госорганов обеспечить бесперебойную работу и оперативно решать задачи, направленные на обеспечение и защиту прав граждан и в двухдневный срок внести на рассмотрение предложения по реализации краткосрочных мер, а также по имеющимся проблемным вопросам в отраслях.


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URL: https://www.vb.kg/393045
Теги:
здравоохранение, образование, правительство, социальная защита, школа, Аида Исмаилова, Кыргызстан, ученик
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