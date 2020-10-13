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Нургазы Анаркулов: Нет оснований для созыва внеочередной сессии ЖК!

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- Бакыт Басарбек
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В настоящее время некоторые депутаты пытаются созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша. Понятно, что все это делает кучка людей, выступающих против верховенства закона и стабильности в стране. Об этом редакции VB.KG заявил пресс-секретарь политической партии "Мекенчил" Нургазы Анаркулов.

По его словам, все они пытались уже совершить контрреволюцию, но им это не удалось.

- Тем не менее они продолжают это делать. Они прекрасно знают порядок созыва внеочередной сессии Жогорку Кенеша. Только спикер Жогорку Кенеша и Президент имеют право созывать внеочередное заседание, но даже при этом требуется согласие не менее 40 депутатов. Ничего из этого сегодня не сделали. Следовательно, все их действия незаконны, и их конечную цель следует рассматривать как попытку дестабилизировать страну, - заявил Анаркулов.

Напомним, сегодня, 13 октября, должно состояться заседание депутатов Жогорку Кенеша. Предположительно, депутаты должны рассмотреть вопросы, касающиеся мер безопасности в стране и кандидатуры Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/393048
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Нургазы Анаркулов
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