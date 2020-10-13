Президент не подписал назначение Садыра Жапарова... пока

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 октября, встретился с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая общественно-политическая ситуация в стране.

Также глава государства озвучил свою позицию по постановлениям Жогорку Кенеша Кыргызской Республики об утверждении программы, определения структуры и состава правительства страны. Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента обратно в Жогорку Кенеш.

"Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению", - подчеркнул президент.

Глава государства намерен обратиться в парламент для рассмотрения данного вопроса с соблюдением всех требований действующего законодательства Кыргызской Республики.

Напомним, накануне вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров подписал постановление парламента о назначении Садыра Жапарова на пост главы правительства. В тот же день оно было направлено президенту Сооронбаю Жээнбекову.