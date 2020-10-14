Мясная вакханалия продолжается

"Вечерний Бишкек" в материале "Мясная мафия торжествует", опубликованном 18 сентября, рассказал о безудержном росте цен на этот продукт первой необходимости и попытался выяснить причины, заставившие продавцов повышать его стоимость. После выхода статьи ситуация стала развиваться еще острее.

Наш материал вызвал большой резонанс. В частности, Министерство экономики разработало меры по снижению цен и предложило правительству ввести запрет на экспорт скота и мяса. Это решение, хотя оно еще и не принято, в обществе уже нашло поддержку и понимание. По крайней мере в соцсетях кыргызстанцы горячо поддерживают его. Но нашлись и противники инициативы Минэкономики. Одна из них - председатель ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызленд" Ленара Ниязбекова.

Она считает, что одной из главных причин повышения цен на мясо стал рост курса доллара, а инициатива Минэкономики о введении ограничений на вывоз коров и овец в Узбекистан задушит работу экспортеров.

Но так ли это? Да, заокеанская валюта резко взметнулась вверх, но причем здесь экспорт нашей животноводческой продукции? ГСМ в Кыргызстан поступает по приемлемым ценам, новой, дорогой техники у фермеров очень мало, не особо заметно в нынешнем году подорожали семена и удобрения. Так что доллар здесь остается как бы не при делах. По похожему поводу, кстати, несколько лет назад в Бишкеке гуляла шутка. Стоимость стакана семечек в 2015 году подскочила на пять сомов. Когда бабушку–продавца спросили о причинах подорожания ее товара, она на голубом глазу ответила: "Доллар подорожал". Не кажется ли вам, что наши работники часто ищут поводы (порой - искусственные) для увеличения цен на свои товары. И никто из чиновников не решается умерить их аппетиты.

А вот другие факторы, озвученные Ленарой Ниязбековой, действительно существуют. Она утверждает, что тюк сена в нынешнем году подорожал в среднем на 50 сомов и стоит сейчас 250, цена одного килограмма ячменя повысилась на пять сомов и подскочила до 12–13 сомов, цены на пшеницу достигли 18 сомов. Подорожавшие корма, однозначно, повлияли на себестоимость животноводческой продукции.

Эти факторы действительно существуют. Хоть Минсельхоз и уверяет, что в нынешнем году урожай зерновых колосовых культур в стране будет обильным, уже сейчас ясно, что слова чиновников, мягко говоря, не соответствуют действительности. Жара, дефицит поливной воды привели к сокращению урожайности этих культур, а, следовательно, корма нынче "кусаются". Но даже и здесь не нужно спешить с выводами. Допустим, на приобретение кормов фермеры стали тратить больше денег. По нашим подсчетам, примерно на 500 - 700 сомов. Но ведь цена только одного килограмма говядины увеличилась по сравнению с сентябрем прошлого года почти на сто с лишним сомов. Говяжья вырезка, к примеру, год назад стоила 350 сомов, а сейчас 480 и больше. Так что и здесь дебит расходится с кредитом. Не дефицит кормов способствовал увеличению стоимости животноводческой продукции, а во многом - алчность перекупщиков, отсутствие ценового контроля со стороны государства.

Ленара Ниязбекова также утверждает, что ОФИЦИАЛЬНЫЙ экспорт скота и мяса ничтожно мал. Так, по ее словам, в Узбекистан вывезено в этом году всего лишь 580 голов крупного рогатого (а его у нас, напомним, 1 миллион 720 тысяч голов). Мелкого рогатого скота было отправлено в эту страну 739 голов из имеющихся в Кыргызстане 6 миллионов 266 тысяч.

Действительно цифры не впечатляют. Но почему–то Ленара Ниязбекова не привела данные об экспорте животных в Таджикистан и южные области Казахстана, ведь и они в конечном итоге влияют на рост цен в нашей стране. По неофициальным данным, до 30 процентов имеющегося у нас скота "утекает" за границу.

А вот с другими утверждениями Ниязбековой можно полностью согласиться. Она подчеркнула, что одной из вероятных причин роста цен на мясо может быть НЕЗАКОННЫЙ вывоз животных из Аксыйского и Ноокентского районов Джалал– Абадской области и Кадамджайского района Баткенской области. О незаконном экспорте скота из этих районов даже имеются видеоматериалы в соцсетях. Но почему–то руководитель "Кыргызленда" не сообщила о контрабандных поставках животных в Таджикистан и тот же Казахстан. А ведь они тоже в конечном итоге наносят урон не только кошелькам граждан нашей страны, но и в целом государству.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ранее заявил о необходимости увеличения легального экспорта сельскохозяйственной продукции. Он справедливо считает, что это поможет пополнить бюджет страны, увеличит финансирование социальной сферы, всей экономики. Контрабандные поставки животноводческой продукции тормозят инициативы главы государства, по существу сводят их на нет.

Решение этой проблемы в первую очередь зависит от деятельности правоохранительных органов. Что греха таить, они часто закрывают глаза на проезжающие мимо грузовики со скотом, не утруждают себя поиском контрабандистов, переводящих животных через границу тайными тропами (таких случаев, кстати, происходит достаточно много), и не желают бороться с покровителями мафиозных группировок, давно занимающихся этим незаконным бизнесом.

Но как заставить милицию и таможенников добросовестно выполнять свои обязанности? Этот вопрос пока остается не решенным. А что касается инициативы Минэкономики о введении запрета на экспорт животноводческой продукции, то его в первую очередь не поддержит, наверное, президент, ратующий за увеличение легальных поставок сельхозпродукции за границу. Ведь если будет введен запрет, то автоматически увеличится контрабанда. Природа, как известно, не терпит пустоты. Так что снижение цен на мясо в ближайшем будущем вряд ли произойдет. Пока государство не применит имеющуюся у него власть и силу.