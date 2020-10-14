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Le Figaro: Беспорядки в Кыргызстане являются частью противостояния кланов

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- Виктория Гунгер
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Беспорядки в Киргизии являются частью сложного политического ландшафта, связанного с традиционным соперничеством между севером и югом страны, с противостояниями кланов и даже мафиозных группировок, усугубленными экономическим кризисом и последствиями Covid-19. В этой бедной стране жители живут в значительной степени на доходы своих соотечественников-иммигрантов, находящихся, в основном, в России и в соседнем Казахстане. Однако с апреля прошлого года из-за пандемии объем денежных переводов снизился на 62%. Около 200 тыс. молодых людей, потерявших работу за границей, вернулись в страну, в которой отсутствуют возможности, говорится в статье французского издания Le Figaro.

"Кризис разворачивается на фоне личного столкновения между президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым - его бывшим наставником, который теперь стал его великим соперником. На прошлой неделе Алмазбек Атамбаев был освобожден из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок заключения под тем предлогом, что он незаконно освободил заключенного криминального авторитета. Однако в видео, размещенном в социальных сетях в субботу, Атамбаев сказал, что во время столкновений в его автомобиль стреляли боевыми патронами, тогда как его сторонники в тот же день тоже устроили акцию протеста. С тех пор бывшего главу государства снова арестовали и вернули в тюрьму.

Находившийся у власти в период с 2011 по 2017 год Алмазбек Атамбаев стремился восстановить некий баланс между преобладающим влиянием юга страны и севером. Этот "северянин" сделал своим преемником выходца с юга Сооронбая Жээнбекова.

Личное соперничество усиливается политической борьбой в однопалатном парламенте. В Центральной Азии, где доминируют авторитарные режимы, эта страна отличается своим плюрализмом, и за депутатские должности в ней боролись 16 партий. Но после голосования 4 октября доступ в парламент смогли получить только 4 партии, считавшиеся подконтрольными "южанам", что и вызвало конфликт. Сообщения о мошенничестве и использовании "административного ресурса" - такой красноречивый эвфемизм употреблялся в бывшем СССР для описания манипуляций бюрократии, подтвердились в ходе выборов.

В столь тревожной обстановке в субботу депутаты назначили на пост премьер-министра другого человека с поучительной биографией - Садыра Жапарова. В 2017 году этот националист был приговорен к десяти годам лишения свободы за захват заложника во время предыдущего политического кризиса…

В прошлый вторник демонстранты освободили его из тюрьмы. По данным AFP, за стрельбой по экс-президенту Атамбаеву в субботу могли стоять сторонники Жапарова. По мнению отдельных наблюдателей, выход из кризиса возможен лишь в случае амнистии Алмазека Алтамбаева и примирения между двумя соперничающими президентами", - говорится в статье Le Figaro.


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URL: https://www.vb.kg/393055
Теги:
массовые беспорядки, митинг, Франция, Кыргызстан, СМИ
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