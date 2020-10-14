Погода
$ 79.56 - 79.81
€ 93.42 - 94.17

ГКНБ: Сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией

189  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время в соцсетях распространяются различные призывы по дестабилизации обстановки в городе Бишкек и республике в целом. ГКНБ призывает граждан не поддаваться панике и не верить в разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Уточняется, что ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.

- Госкомитет нацбезопасности и правоохранительные органы остаются вне политики и в эти трудные минуты призывает все стороны к консенсусу по скорейшему стабилизации обстановки. Напоминаем, что сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией, - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393059
Теги:
ГКНБ, массовые беспорядки, митинг, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  