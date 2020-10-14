ГКНБ: Сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией

В настоящее время в соцсетях распространяются различные призывы по дестабилизации обстановки в городе Бишкек и республике в целом. ГКНБ призывает граждан не поддаваться панике и не верить в разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Уточняется, что ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.

- Госкомитет нацбезопасности и правоохранительные органы остаются вне политики и в эти трудные минуты призывает все стороны к консенсусу по скорейшему стабилизации обстановки. Напоминаем, что сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией, - говорится в сообщении.