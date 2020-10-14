В КР продлено введение запрета регистрации ККМ-онлайн старого образца

Срок введения запрета регистрации ККМ-онлайн старого образца и начала обязательного применения контрольно-кассовых машин, соответствующих новым утвержденным техническим требованиям продлен до 1 января 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба.

Уточняется, что решение принято в целях предоставления дополнительного времени субъектам предпринимательства на регистрацию и применение программных ККМ по мере формирования реестра ККМ и включения новых моделей, в том числе программных ККМ.

- Согласно утвержденным ранее срокам, с 1 октября 2020 года на территории КР должен был вступить в силу запрет на регистрацию контрольно-кассовых машин, не соответствующих утвержденным от 24 июня 2020 года техническим требованиям к ККМ и требованиям к центрам технического обслуживания ККМ. В связи с продлением срока, субъекты, использующие старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых органах, имеют право на их применение до 1 января 2021 года исключительно при условии их исправности. Кроме того, субъекты, зарегистрированные в информационной системе ГНС и использующие ККМ-онлайн, имеют право применять их до истечения сроков перехода и при условиях, установленных графиком перехода и применения субъектами ККМ, - отметили в ГНС КР.

Напомним, система применения ККМ-онлайн реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" наряду с внедрением электронного счета-фактуры, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товарно-транспортной накладной, маркировки товаров.