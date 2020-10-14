Погода
$ 79.56 - 79.81
€ 93.42 - 94.17

В КР продлено введение запрета регистрации ККМ-онлайн старого образца

133  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Срок введения запрета регистрации ККМ-онлайн старого образца и начала обязательного применения контрольно-кассовых машин, соответствующих новым утвержденным техническим требованиям продлен до 1 января 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба.

Уточняется, что решение принято в целях предоставления дополнительного времени субъектам предпринимательства на регистрацию и применение программных ККМ по мере формирования реестра ККМ и включения новых моделей, в том числе программных ККМ.

- Согласно утвержденным ранее срокам, с 1 октября 2020 года на территории КР должен был вступить в силу запрет на регистрацию контрольно-кассовых машин, не соответствующих утвержденным от 24 июня 2020 года техническим требованиям к ККМ и требованиям к центрам технического обслуживания ККМ. В связи с продлением срока, субъекты, использующие старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых органах, имеют право на их применение до 1 января 2021 года исключительно при условии их исправности. Кроме того, субъекты, зарегистрированные в информационной системе ГНС и использующие ККМ-онлайн, имеют право применять их до истечения сроков перехода и при условиях, установленных графиком перехода и применения субъектами ККМ, - отметили в ГНС КР.

Напомним, система применения ККМ-онлайн реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" наряду с внедрением электронного счета-фактуры, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товарно-транспортной накладной, маркировки товаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393060
Теги:
бизнес, налоги, Бишкек, Кыргызстан, деньги, налоги в Кыргызстане, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  