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В Анкаре появилась еще одна грандиозная достопримечательность

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- Бакыт Басарбек
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В Анкаре для меломанов музыки открывается новый Концертный зал. Открытие долгожданного ультрасовременного концертного зала состоится 29 и 30 октября в формате праздничного торжественного мероприятия по случаю дня Республики Турция. Президентский симфонический оркестр под управлением дирижера Джеми Джана Делиормана, в сопровождении которого выступят всемирно известное сопрано Анджела Георгиу, один из лучших фортепианных дуэтов мира - братья Гюхер и Зехер Пекинель, и другие артисты, впервые встретится с меломанами на сцене нового зала.

Расположенный в самом центре Анкары концертный зал, стоимость которого оценивается в 83 миллиона евро, станет домом для Президентского симфонического оркестра, одного из старейших оркестров в мире, основанного в 1826 году. Концертный зал будет принимать у себя ведущие оркестры и солистов мира.

Здание состоит из "Большого зала" на 2023 места, "Голубого зала" на 500 мест и "Исторического зала" на 600 мест, ресторанов, музея и площадок под открытым небом. В самое ближайшее время он станет одним из наиболее посещаемых мест встречи любителей культуры и искусства.

Ведущий оркестр Турции "Президентский симфонический оркестр" был основан в 1826 году Джузеппе Доницетти и является одним из самых престижных оркестров мира.

Художественный руководитель и первый дирижер Президентского симфонического оркестра Джеми Делиорман прокомментировал: "Зал просто великолепен, он обладает замечательной акустикой, а концерты оркестра в таком зале смогут составить конкуренцию ведущим оркестрам мира".

Здание, благодаря своему дизайну и архитектурному стилю, станет символом города. Архитектурная форма, состоящая из двух непрозрачных стеклянных сфер, расположенных посреди водоема со стеклянным треугольником между ними, имеет монументальный и вневременной дизайн.

Консультантом по акустике здания выступил профессор Фасольд, а акустический расчет пространства проводил Институт строительной физики им. Фраунгофера.


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URL: https://www.vb.kg/393061
Теги:
концерт, музыка, Турция
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