Главой Государственной таможенной службы назначена Элнура Мамбетжунушева

Мамбетжунушева Элнура Рыскелдиевна назначена председателем Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Садыр Жапаров.

"Данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни "детей" семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем", - заявили в пресс-службе кабмина.

Другим распоряжением Торутаев Алтынбек Элимович освобожден от занимаемой должности председателем Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики.

Элнура Мамбетжунушева была заместителем глвы ГТС, замначальника таможни "Северная".