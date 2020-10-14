Погода
$ 79.56 - 79.81
€ 93.42 - 94.17

Главой Государственной таможенной службы назначена Элнура Мамбетжунушева

264  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мамбетжунушева Элнура Рыскелдиевна назначена председателем Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Садыр Жапаров.

"Данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни "детей" семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем", - заявили в пресс-службе кабмина.

Другим распоряжением Торутаев Алтынбек Элимович освобожден от занимаемой должности председателем Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики.

Элнура Мамбетжунушева была заместителем глвы ГТС, замначальника таможни "Северная".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393066
Теги:
ГТС, назначение, правительство, Кыргызстан, таможня, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  