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В Бишкеке митинг. Сторонники Садыра Жапарова требуют отставки президента

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- Оксана Гут
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На старой площади в Бишкеке у здания Дома правительства начался митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Напомним, накануне в Сети появилась тревожная информация о том, что в столицу вновь съезжаются его сторонники. Они возмущены тем, что указ о его назначении на пост премьер-министра до сих пор не подписан.

В настоящее время на митинге собралось около 200 человек. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а также отмену назначения спикером Жогорку Кенеша Каната Исаева.

Отметим, что сейчас депутаты ЖК на внеочередном заседании рассматривают вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова на должность главы правительства.


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URL: https://www.vb.kg/393075
Теги:
митинг, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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