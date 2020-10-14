В Бишкеке митинг. Сторонники Садыра Жапарова требуют отставки президента

На старой площади в Бишкеке у здания Дома правительства начался митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Напомним, накануне в Сети появилась тревожная информация о том, что в столицу вновь съезжаются его сторонники. Они возмущены тем, что указ о его назначении на пост премьер-министра до сих пор не подписан.

В настоящее время на митинге собралось около 200 человек. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а также отмену назначения спикером Жогорку Кенеша Каната Исаева.

Отметим, что сейчас депутаты ЖК на внеочередном заседании рассматривают вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова на должность главы правительства.