Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?

Сегодня депутатам Жогорку Кенеша был представлен новый состав и структура правительства Садыра Жапарова. Его, к слову, на должность премьер-министра страны выдвинула коалиция большинства.
В новом составе кабмина изменения внесены, по словам Жапарова, на 20 процентов. Но в целом он полностью обновлен. Выглядит он следующим образом:
- Жапаров Садыр Нуркожоевич - премьер-министр
- Новиков Артем Эдуардович - первый вице-премьер-министр
- Сабиров Равшанбек Азатович - вице-премьер-министр
- Мамытканов Максат Суйуналиевич - вице-премьер-министр
- Исмаилова Аида Жекшенбаевна - вице-премьер министр
- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович - руководитель Аппарата правительства, министр
- Муканбетов Санжар Турдукожоевич - министр экономики
- Мукашев Кыялбек Белекович - министр финансов
- Чодуев Эркинбек Урайымович - министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
- Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич - министр транспорта и дорог
- Джаманкулов Марат Тургунбаевич- министр юстиции
- Казакбаев Руслан Айтбаевич - министр иностранных дел
- Ниязбеков Уланбек Омоканович - министр внутренних дел
- Ажикеев Бообек Эргешович - министр чрезвычайных ситуаций
- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - министр здравоохранения
- Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич - министр образования и науки
- Кочкоров Улугбек Тойчубаевич - министр труда и социального развития
- Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - министр культуры, информации и туризма
- Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович - председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования
- Исмаилов Алтынбек Джапарович - глава Государственного комитета информационных технологий и связи