Погода
$ 79.56 - 79.81
€ 93.42 - 94.17

Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?

513  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня депутатам Жогорку Кенеша был представлен новый состав и структура правительства Садыра Жапарова. Его, к слову, на должность премьер-министра страны выдвинула коалиция большинства.

В новом составе кабмина изменения внесены, по словам Жапарова, на 20 процентов. Но в целом он полностью обновлен. Выглядит он следующим образом:

  1. Жапаров Садыр Нуркожоевич - премьер-министр
  2. Новиков Артем Эдуардович - первый вице-премьер-министр
  3. Сабиров Равшанбек Азатович - вице-премьер-министр
  4. Мамытканов Максат Суйуналиевич - вице-премьер-министр
  5. Исмаилова Аида Жекшенбаевна - вице-премьер министр
  6. Аманбаев Бактыбек Абдилашимович - руководитель Аппарата правительства, министр
  7. Муканбетов Санжар Турдукожоевич - министр экономики
  8. Мукашев Кыялбек Белекович - министр финансов
  9. Чодуев Эркинбек Урайымович - министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
  10. Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич - министр транспорта и дорог
  11. Джаманкулов Марат Тургунбаевич- министр юстиции
  12. Казакбаев Руслан Айтбаевич - министр иностранных дел
  13. Ниязбеков Уланбек Омоканович - министр внутренних дел
  14. Ажикеев Бообек Эргешович - министр чрезвычайных ситуаций
  15. Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - министр здравоохранения
  16. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич - министр образования и науки
  17. Кочкоров Улугбек Тойчубаевич - министр труда и социального развития
  18. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович - министр культуры, информации и туризма
  19. Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович - председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования
  20. Исмаилов Алтынбек Джапарович - глава Государственного комитета информационных технологий и связи


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393081
Теги:
парламент, правительство, Кыргызстан, Депутат, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  