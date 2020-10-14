Как выглядит новый состав правительства КР, предложенный Жапаровым?

Сегодня депутатам Жогорку Кенеша был представлен новый состав и структура правительства Садыра Жапарова. Его, к слову, на должность премьер-министра страны выдвинула коалиция большинства.

В новом составе кабмина изменения внесены, по словам Жапарова, на 20 процентов. Но в целом он полностью обновлен. Выглядит он следующим образом: