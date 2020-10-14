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Садыр Жапаров объяснил выдвижение нового главы Минфина

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- Виктория Гунгер
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Предложенную мной кандидатуру на должность главы Минфина Кыялбека Мукашева выдвинул и поддерживает коллектив ведомства. Об этом сказал Садыр Жапаров, выступая перед депутатами на заседании ЖК.

- Он ранее работал в министерстве и имеет опыт в этой сфере. Прежнего министра Бактыгуль Жеенбаеву коллектив не принимал, - пояснил назначение Садыр Жапаров.

Напомним, в Минфине долгое время существовал конфликт между экс-главой ведомства Бактыгуль Жеенбаевой и сотрудниками министерства. После событий 6 октября они выгнали ее из здания Минфина, объяснив свой поступок ее непрофессионализмом и унижением подчиненных. В тот же день единогласно на пост министра финансов был выдвинут, работавший в ведомстве, Кыялбек Мукашев.

Отметим, в госрезиденции депутаты рассматривают структуру и программу правительства Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/393085
Теги:
Министерство финансов, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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