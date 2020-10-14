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Руслан Казакбаев: Теперь все ветви власти легитимизированы

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- Виктория Гунгер
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Теперь все ветви власти в Кыргызстане легитимизированы в соответствии с Конституцией КР. Теперь необходимо сделать это перед мировым сообществом. Об этом журналистам заявил депутат ЖК и новый глава МИД КР Руслан Казакбаев.

- Необходимо сделать легитимным теперь наше правительство перед ЕС, ЕАЭС и другими государствами. А в целом, наша цель - поднять социально-экономическое положение кыргызстанцев. Это приоритетная задача, - пояснил Руслан Казакбаев.

Напомним, в госрезиденции Жогорку Кенеш рассматривал состав и структуру правительства страны.


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URL: https://www.vb.kg/393088
Теги:
правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Руслан Казакбаев
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