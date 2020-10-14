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ГКНБ: Мера пресечения Атамбаеву остается прежней

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- Бакыт Басарбек
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В настоящее время в соцсетях и различных СМИ муссируется высказывания адвоката Замира Жоошева о том, что якобы Атамбаеву изменена мера пресечения под домашний арест. ГКНБ КР сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Напоминаем, что Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении А.Батукаева.

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по Койташским событиям 2019 года.

Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкека было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене вышеуказанного постановления.


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URL: https://www.vb.kg/393090
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, суд, Кыргызстан
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