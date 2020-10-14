ГКНБ: Мера пресечения Атамбаеву остается прежней

В настоящее время в соцсетях и различных СМИ муссируется высказывания адвоката Замира Жоошева о том, что якобы Атамбаеву изменена мера пресечения под домашний арест. ГКНБ КР сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Напоминаем, что Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении А.Батукаева.

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по Койташским событиям 2019 года.

Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкека было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене вышеуказанного постановления.