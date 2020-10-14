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Темирлана Султанбекова отпустили под домашний арест

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- Оксана Гут
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Темирлана Султанбекова выпустили из СИЗО. Об этом сообщила его адвокат Чинара Джакупбекова.

Отмечается, что ему изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, молодого политика от социал-демократов Темирлана Султанбекова задержали 11 октября за организацию массовых беспорядков и позже водворили в СИЗО-1. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста. Сегодня премьер-министр Садыр Жапаров высказался о том, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают общественной безопасности, недопустимо.


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URL: https://www.vb.kg/393091
Теги:
задержание, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, адвокат, СДПК, СИЗО
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