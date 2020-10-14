Темирлана Султанбекова отпустили под домашний арест

Темирлана Султанбекова выпустили из СИЗО. Об этом сообщила его адвокат Чинара Джакупбекова.

Отмечается, что ему изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, молодого политика от социал-демократов Темирлана Султанбекова задержали 11 октября за организацию массовых беспорядков и позже водворили в СИЗО-1. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста. Сегодня премьер-министр Садыр Жапаров высказался о том, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают общественной безопасности, недопустимо.