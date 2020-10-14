В Кыргызстане доллар достиг отметки в 80 сомов. Падение продолжится?

Пока в Кыргызстане основной повесткой дня стали кадровые назначения в правительстве и утверждение состава кабмина, американская валюта достигла отметки в 80 сомов за 1 доллар США.

Столичные "обменки" сегодня покупают доллар в среднем за 80 сомов, а продают за 80,40.

НБ КР пока не выходил на рынок с очередной интервенцией по стабилизации курса нацвалюты. В целом, последние интервенции регулятора особо не дали результатов. Курс сома колебался в пределах 79 - 79,5 за одного "амерканца".

Будет ли дальше падать национальная валюта, или НБ КР остановит ее на этой отметке, пока неизвестно.