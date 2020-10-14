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В правительстве прокомментировали автономера премьер-министра

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- ВБ
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Пресс-служба правительства прокомментировала информацию по поводу того, что Премьер-министр Садыр Жапаров якобы передвигается по городу на автомашине с подложным государственным номером 01 KG 389 AGP.

По данным пресс-службы, государственный номер 01 KG 389 AGP, установленный в настоящее время на автомашине Mercedes-Benz G-класс ("Geländewagen"), является оперативным и документально закреплен за Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Садыр Жапаров передвигается по городу на автомашине с подложным государственным номером.


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URL: https://www.vb.kg/393093
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, автомобили, автономер
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